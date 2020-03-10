США перекидають системи ППО в Ірак

Ілюстративне фото (defensesystems.com)

В Іраку перебуває близько 5 тисяч американських військових

Сполучені Штати перекидають системи протиповітряної оборони в Іраку на випадок потенційної атаки з боку Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo News.

За словами глави Центрального командування США Кеннета Маккензі, на цей час в Іраку перебуває близько 5 тисяч американських військових.

"Ми знаходимося в процесі доставлення систем протиповітряної оборони, зокрема систем протиракетної оборони, в Ірак, щоб захистити себе від ще одного потенційного нападу Ірану", - заявив Маккензі під час засідання Палати представників Конгресу США.

Нагадаємо, відносини між США і Іраном загострилися після ліквідації американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані. Тоді в Ірані заявили, що розробили 13 варіантів відповіді на вбивство свого генерала.

Напруженість у відносинах між країнами зберігається до тепер. Зокрема, на початку березня неподалік від посольства Сполучених Штатів в центральній частині Багдада впали кілька ракет.

Також РБК-Україна писало, що в понеділок, 9 березня, США перекинули важкі бомбардувальники B-2 Spirit на авіабазу Лажеш, розташовану на португальських Азорських островах в Атлантичному океані.