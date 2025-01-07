В США Пентагон покидает ответственная за помощь Украине Лора Купер

По данным издания, Купер была ведущим экспертом по вопросам, связанным с Украиной и Россией. Она также играла ключевую роль в координации военной помощи США Украине. Купер работала над этими вопросами еще со времен первой администрации Дональда Трампа и в целом провела в Пентагоне более 20 лет.

"Ее уход отражает растущее чувство тревоги в Пентагоне относительно новой администрации и того, как она планирует относиться к карьерным государственным служащим и военным офицерам", - пишут в Politico.

После полномасштабного вторжения России в Украину Купер занималась координацией крупных поставок американской военной помощи Украине. Как пишет Politico, она могла опасаться возможных репрессий со стороны Трампа из-за своих показаний и связей с политикой администрации Байдена.

Ведь во время слушаний в Конгрессе в 2023 году Купер заявляла, что Украина готова к освобождению оккупированных территорий, подчеркивая: "Украина хорошо подготовлена и оснащена. Несмотря на непредсказуемый характер войны, мы уверены в возможностях Вооруженных сил Украины".

Купер заявляла, что война России является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы и демократических принципов в мире.

Напомним, ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия нашей стране.