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У США Пентагон покидає відповідальна за допомогу Україні Лора Купер

Фото: Лора Купер (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Заступник помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер йде у відставку. Вона відігравала ключову роль у координації військової допомоги США Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, Купер була провідним експертом з питань, пов’язаних з Україною та Росією. Вона також відігравала ключову роль у координації військової допомоги США Україні. Купер працювала над цими питаннями ще з часів першої адміністрації Дональда Трампа та загалом провела у Пентагоні понад 20 років.

"Її відхід відображає зростаюче почуття тривоги в Пентагоні щодо нової адміністрації та того, як вона планує ставитися до кар’єрних державних службовців і військових офіцерів", - пишуть у Politico.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Купер займалася координацією великих постачань американської військової допомоги Україні. Як пише Politico, вона могла побоюватися можливих репресій з боку Трампа через свої свідчення та зв’язки з політикою адміністрації Байдена.

Адже у під час слухань у Конгресі у 2023 році Купер заявляла, що Україна готова до звільнення окупованих територій, наголошуючи: "Україна добре підготовлена та оснащена. Попри непередбачуваний характер війни, ми впевнені у спроможностях Збройних сил України".

Купер заявляла, що війна Росії є загрозою не лише для України, а й для всієї Європи та демократичних принципів у світі.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден доручив Пентагону продовжити нарощувати постачання зброї нашій країні.

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