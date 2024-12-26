Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В заявлении сказано, что в ранние часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников по украинским городам, а также критической инфраструктуре страны. РФ имела перед собой цель лишить украинцев доступа к теплу и электричеству в зимний период времени.

"Позвольте мне прояснить: украинский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности, и Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину, пока она не одержит победу над агрессией России", - говорится в заявлении Байдена.

Он также отметил, что за последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет ПВО, и еще больше на подходе. Помимо этого, он дал поручение Министерству обороны США нарастить поставки оружия.

"Я поручил Министерству обороны продолжить наращивание поставок оружия в Украину, и Соединенные Штаты продолжат неустанно работать над укреплением позиций Украины в ее обороне от российских войск", - резюмировал президент США.