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Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия Украине

Четверг 26 декабря 2024 01:23
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Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия Украине Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Джо Байден отреагировал на ночную воздушную атаку России по Украине. Он поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В заявлении сказано, что в ранние часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников по украинским городам, а также критической инфраструктуре страны. РФ имела перед собой цель лишить украинцев доступа к теплу и электричеству в зимний период времени.

"Позвольте мне прояснить: украинский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности, и Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину, пока она не одержит победу над агрессией России", - говорится в заявлении Байдена.

Он также отметил, что за последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет ПВО, и еще больше на подходе. Помимо этого, он дал поручение Министерству обороны США нарастить поставки оружия.

"Я поручил Министерству обороны продолжить наращивание поставок оружия в Украину, и Соединенные Штаты продолжат неустанно работать над укреплением позиций Украины в ее обороне от российских войск", - резюмировал президент США.

Напомним, что на ракетный удар РФ в Рождество отреагировали и в команде новоизбранного президента США Дональда Трампа. В частности, будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог заявил, что данная атака является жестоким нападением

"Рождество должно быть временем мира, однако Украина подверглась жестокому нападению в Рождество. Наносить масштабные ракетные удары и атаки с помощью беспилотников в день рождения Господа - это неправильно", - написал Келлог в соцсети Х.

Также мы писали, что по словам главы МИД Нидерландов, Каспара Велдкампа, удар РФ по Украине в Рождество доказывает, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира. Наоборот, он заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину.

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