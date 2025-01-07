ua en ru
Вт, 07 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В США Пентагон покидает ответственная за помощь Украине Лора Купер

Вторник 07 января 2025 20:17
UA EN RU
В США Пентагон покидает ответственная за помощь Украине Лора Купер Фото: Лора Купер (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер уходит в отставку. Она играла ключевую роль в координации военной помощи США Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, Купер была ведущим экспертом по вопросам, связанным с Украиной и Россией. Она также играла ключевую роль в координации военной помощи США Украине. Купер работала над этими вопросами еще со времен первой администрации Дональда Трампа и в целом провела в Пентагоне более 20 лет.

"Ее уход отражает растущее чувство тревоги в Пентагоне относительно новой администрации и того, как она планирует относиться к карьерным государственным служащим и военным офицерам", - пишут в Politico.

После полномасштабного вторжения России в Украину Купер занималась координацией крупных поставок американской военной помощи Украине. Как пишет Politico, она могла опасаться возможных репрессий со стороны Трампа из-за своих показаний и связей с политикой администрации Байдена.

Ведь во время слушаний в Конгрессе в 2023 году Купер заявляла, что Украина готова к освобождению оккупированных территорий, подчеркивая: "Украина хорошо подготовлена и оснащена. Несмотря на непредсказуемый характер войны, мы уверены в возможностях Вооруженных сил Украины".

Купер заявляла, что война России является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы и демократических принципов в мире.

Напомним, ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия нашей стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
США планируют объявить значительный пакет военной помощи Украине: AP узнало дату
США планируют объявить значительный пакет военной помощи Украине: AP узнало дату
DAILY
Ирина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Россией в 2025 году не заработает, но будут сдвиги
Юлия Акимова, Юрий Дощатов Ирина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Россией в 2025 году не заработает, но будут сдвиги