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В Польше упал небольшой самолет: есть раненые

Польша, Воскресенье 31 декабря 2023 21:29
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В Польше упал небольшой самолет: есть раненые Фото: в Польше упал небольшой самолет (KP PSP Oborniki)
Автор: Карина Левицкая

Небольшой самолет в Польше упал из-за отказа авионики. Инцидент произошел в селе Слоним. На борту находились два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Инцидент произошел в польском селе Слонавы, в 500 метрах до взлетно-посадочной полосы. Самолет упал в ближайший лес.

В результате падения из самолета вытекло горючее, что привело к пожару. Однако пожарные, прибывшие на место инцидента потушили огонь.

Во время аварии на борту самолета находилось два человека, которые получили незначительные травмы из-за падения.

По данным издания, 55-летний пилот получил общие ушибы, а также пожаловался на боль в груди. 42-летний пассажир, с другой стороны, получил перелом пальца на ноге, а также общие ушибы.

На месте происшествия все еще продолжается расследование.

Ранее мы сообщали, что вблизи Пон де Мартель в горах Швейцарии разбился туристический самолет с пассажирами на борту. В результате авиакатастрофы погибли люди.

Также, 20 мая, на авиабазе Сарагоса в Испании разбился истребитель F-18 в ходе показательного полета. Пилот успел катапультироваться. Его с повреждениями ног госпитализировали.

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