В Польше упал небольшой самолет: есть раненые

Небольшой самолет в Польше упал из-за отказа авионики. Инцидент произошел в селе Слоним. На борту находились два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .

Инцидент произошел в польском селе Слонавы, в 500 метрах до взлетно-посадочной полосы. Самолет упал в ближайший лес.

В результате падения из самолета вытекло горючее, что привело к пожару. Однако пожарные, прибывшие на место инцидента потушили огонь.

Во время аварии на борту самолета находилось два человека, которые получили незначительные травмы из-за падения.

По данным издания, 55-летний пилот получил общие ушибы, а также пожаловался на боль в груди. 42-летний пассажир, с другой стороны, получил перелом пальца на ноге, а также общие ушибы.

На месте происшествия все еще продолжается расследование.

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