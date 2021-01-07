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Байден не хоче закликати до усунення Трампа, - CNN

Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 20:23
Байден не хоче закликати до усунення Трампа, - CNN
Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Обраний президент США Джозеф Байден не планує приєднуватися до закликів достроково припинити повноваження чинного президента Дональда Трампа. Він не зацікавлений у такому розвитку подій.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в оточенні Байдена.

Наголошується, що кандидат-переможець не розглядає можливість закликати до усунення Трампа від посади відповідно 25-й поправці до Конституції США, коли діючий президент визнається недієздатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віце-президента, яким є Майк Пенс. До такої процедури сьогодні закликали ряд членів Конгресу від Демократичної партії.

Також телеканалу відомо, що колишні президенти США теж не планують виступати з заявою про необхідність відсторонення Трампа, оскільки вважають, що це не було б корисно для поточної ситуації.

Нагадаємо, сьогодні Трамп заявив, що мирно передати владу своєму наступнику Джо Байдену. При цьому Трамп досі не визнає результати голосування.

Раніше РБК-Україна писало, що Трампа можуть достроково позбавити повноважень через підбурювання до заворушень у США, які призвели до смерті чотирьох людей.

В ніч на четвер Конгрес затвердив результати виборів президента США, в яких переміг кандидат від демократів Джозеф Байден.

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