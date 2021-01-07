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Ще один посадовець адміністрації Трампа подав у відставку через заворушення

Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 15:34
Ще один посадовець адміністрації Трампа подав у відставку через заворушення
Фото: Метт Поттінгер (flickr.com/australianwarmemorial)
Автор: Дмитро Левицький

Ще один посадовець адміністрації президента США Дональда Трампа подав у відставку після вчорашніх заворушень у Вашингтоні. Заяву про звільнення написав заступник радника Трампа по національній безпеці Метт Поттінгер.

Про це телеканалу Fox News розповів високопосадовець Білого дому.

Причиною відставки Поттінгера, як повідомив телеканал, стали дії Трампа, які призвели до заворушень у Вашингтоні та нападу протестувальників на Капітолій, де вчора засідав Конгрес.

За словами співрозмовника телеканалу, заява про відставку була подана Поттінгером ще вдень середи, 6 січня.

Нагадаємо, у середу у Вашингтоні прихильники Трампа влаштували акцію протесту біля Капітолію. В ході акції виникли заворушення, а протестувальники прорвалися в будівлю Капітолію, через що засідання Конгресу щодо виборів довелося перервати. В ході заворушень щонайменше четверо людей загинули.

Як писало РБК-Україна, сьогодні вранці стало відомо про відставку двох високопосадовців Білого дому після заворушень біля Капітолію. У відставку подали помічники першої леді США.

Крім того, після вчорашніх заворушень у Вашингтоні заговорили про дострокове звільнення президента Трампа і передачу його повноважень віце-президенту Майку Пенсу.

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