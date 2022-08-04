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США відтермінували випробування балістичної ракети через ситуацію навколо Тайваню, - WSJ

Ілюстративне фото: США відтермінували випробування балістичної ракети (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Адміністрація Байдена прийняла рішення відстрочити випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III для того, щоб уникнути посилення напруги навколо Тайваню.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі The Wall Street Journal заявили американські чиновники.

За інформацією видання, США планували провести запуск ракети Minuteman III на цьому тижні з військової бази в Каліфорнії.

Представник оборонного відомства США до коментарі WSJ заявив, що глава Пентагону Ллойд Остін наказав відкласти випробування, щоб уникнути подальшого загострення відносин з Китаєм.

"Це давно заплановане випробування, але його відклали, щоб усунути будь - які непорозуміння, враховуючи дії КНР навколо Тайваню", - сказав чиновник Міноборони США.

При цьому чиновники за інформацією ще одного неназваного американського чиновника, відстрочка може тривати 10 днів.

Варто зауважити, що в березні Пентагон також відстрочив випробування Minuteman III. Тоді таке рішення прийняли, щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах з Росією після вторгнення країни-агресора в Україну і заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія забезпечує "особливу бойову готовність" своїх ядерних сил.

Minuteman III - це міжконтинентальна балістична ракета США шахтного базування. Її запуск проводиться тільки з бункера. Найближчим аналогом ракети є російський "Тополь". Всього на озброєнні американської армії знаходяться понад 450 таких ракет.

Американці проводять випробування кілька разів на рік для того, щоб перевірити надійність використання даного озброєння.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Китай проводить військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20.

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