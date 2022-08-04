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США отсрочили испытания баллистической ракеты из-за ситуации вокруг Тайваня, - WSJ

Иллюстративное фото: США отсрочили испытания баллистической ракеты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Администрация Байдена приняла решение отсрочить испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для того, чтобы избежать усиления напряжения вокруг Тайваня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии The Wall Street Journal заявили американские чиновники.

По информации издания, США планировали провести запуск ракеты Minuteman III на этой неделе с военной базы в Калифорнии.

Представитель оборонного ведомства США к комментарии WSJ заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин приказал отложить испытание, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений с Китаем.

"Это давно запланированное испытание, но его отложили, чтобы устранить любые недоразумения, учитывая действия КНР вокруг Тайваня", - сказал чиновник Минобороны США.

При этом чиновники по информации еще одного неназванного американского чиновника, отсрочка может продлиться 10 дней.

Стоит заметить, что в марте Пентагон также отсрочил испытания Minuteman III. Тогда такое решение приняли, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией после вторжения страны-агрессора в Украину и заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия обеспечивает "особую боевую готовность" своих ядерных сил.

Minuteman III - это межконтинентальная баллистическая ракета США шахтного базирования. Ее запуск производится только из бункера. Ближайшим аналогом ракеты является российский "Тополь". Всего на вооружении американской армии находятся более 450 таких ракет.

Американцы проводят испытания несколько раз в год для того, чтобы проверить надежность использования данного вооружения.

Напомним, ранее стало известно, что Китай проводит военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия, в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20.

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