В США оценили перспективы мирного соглашения между Украиной и Россией

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты в течение длительного времени работают над тем, чтобы посадить стороны за стол переговоров и способствовать дипломатическому урегулированию войны.

В то же время он признал, что эти усилия пока не дали желаемого результата.

"К сожалению, до этого момента ни одна из сторон, особенно российская, не проявила готовности пойти на уступки, необходимые для установления мира", - заявил Рубио.

Он отметил, что Вашингтон не видит военного решения войны и считает, что завершить ее можно только дипломатическим путем.

"Мы по-прежнему готовы играть любую роль, которую можем, в этом контексте установления мира, поскольку считаем, что война в Украине, разрушительная война, не имеет военного решения", - добавил госсекретарь.

Рубио объяснил роль США в войне

Рубио также подчеркнул, что Соединенные Штаты не являются нейтральным посредником в войне.

По его словам, Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине и сохраняет санкционное давление на Россию.

"Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Мы не вводим санкции против Украины. Мы вводим санкции только против России. Итак, мы четко выбрали сторону", - подчеркнул он.

Кроме того, госсекретарь отметил, что США продолжают обеспечивать поддержку Украины через программу PURL, независимо от других международных событий или конфликтов.

Переговоры остаются сложными

По словам Рубио, пока нет признаков того, что любая из сторон готова к уступкам, необходимым для заключения мирного соглашения.

"Сейчас перспективы не выглядят очень оптимистичными, что любая из сторон готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения", - сказал он.

В то же время Вашингтон готов и в дальнейшем участвовать в любых дипломатических инициативах, которые могут помочь прекратить войну.

"Мы готовы вмешаться и сыграть любую положительную роль, которую сможем, чтобы положить конец этой разрушительной войне, которая набирает обороты", - подытожил госсекретарь США.