США оценили число погибших боевиков ЧВК "Вагнера" в Украине

По его словам, оценка потерь основана на данных разведки США.

Он отметил, что российская компания наемников активно участвовала в наступлении России вокруг Бахмута и Соледара в Донецкой области. Она в основном состоит из уголовников, выпущенных из тюрьмы, чтобы воевать в Украине.

По оценкам Соединенных Штатов, 90% солдат боевиков "Вагнера", убитых в Украине с декабря, были осуждены.

Сегодня Министерство обороны Великобритании заявило, что "Вагнер" отправил в Украину большое количество осужденных, и среди них "вероятно, уровень потерь достигает 50%".

Высокопоставленный чиновник ранее напомнил, что соляные рудники под Бахмутом представляют личный экономический интерес для руководителя российской частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России начало напрямую набирать заключенных в ряды армии и бросать на войну против Украины. Ранее заключенных вербовали в ЧВК "Вагнера".

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