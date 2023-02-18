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США оценили число погибших боевиков ЧВК "Вагнера" в Украине

Фото: Потери ЧВК Вагнер достигли 30 тысяч бойцов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Украине погибли более 30 тысяч боевиков ЧВК "Вагнера".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

По его словам, оценка потерь основана на данных разведки США.

Он отметил, что российская компания наемников активно участвовала в наступлении России вокруг Бахмута и Соледара в Донецкой области. Она в основном состоит из уголовников, выпущенных из тюрьмы, чтобы воевать в Украине.

По оценкам Соединенных Штатов, 90% солдат боевиков "Вагнера", убитых в Украине с декабря, были осуждены.

Сегодня Министерство обороны Великобритании заявило, что "Вагнер" отправил в Украину большое количество осужденных, и среди них "вероятно, уровень потерь достигает 50%".

Высокопоставленный чиновник ранее напомнил, что соляные рудники под Бахмутом представляют личный экономический интерес для руководителя российской частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России начало напрямую набирать заключенных в ряды армии и бросать на войну против Украины. Ранее заключенных вербовали в ЧВК "Вагнера".

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ЧВК Вагнера