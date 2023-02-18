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США оцінили кількість загиблих бойовиків ПВК "Вагнера" в Україні

Фото: Втрати ПВК Вагнер досягли 30 тисяч бійців (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Україні загинуло понад 30 тисяч бойовиків ПВК "Вагнера".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

За його словами, оцінка втрат ґрунтується на даних розвідки США.

Він зазначив, що російська компанія найманців брала активну участь у наступі Росії навколо Бахмута і Соледара в Донецькій області. Вона здебільшого складається з карних злочинців, випущених із в'язниці, щоб воювати в Україні.

За оцінками Сполучених Штатів, 90% солдатів бойовиків "Вагнера", вбитих в Україні з грудня, було засуджено.

Сьогодні Міністерство оборони Великобританії заявило, що "Вагнер" відправив в Україну велику кількість засуджених, і серед них "ймовірно, що рівень втрат досягає 50%".

Високопосадовець раніше нагадав, що соляні копальні під Бахмутом представляють особистий економічний інтерес для керівника російської приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони Росії почало безпосередньо набирати ув'язнених до лав армії та кидати на війну проти України. Раніше ув'язнених вербували до ПВК "Вагнера".

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ПВК Вагнера