Кирби: захват Бахмута - прихоть Пригожина, которая стратегически не повлияет на войну
Соединенные Штаты наблюдают несущественный прогресс, которого достигли россияне на Бахмутском направлении, но пока не известно, упадет ли город. Взять Бахмут - эгоистическое желание предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.
"Даже если россияне захватят Бахмут, это не будет иметь стратегического влияния на войну в целом и даже стратегического влияния на восточную часть страны", - заявил Джон Кирби.
Он подчеркнул, что украинцы сами принимают решения, осуществляют операции и будут бороться за Бахмут и Соледар так, как сочтут нужным. А в Белом доме это полностью поддерживают.
"Из того, что мы сейчас видим на Донбассе, трудно сказать, что это что-то вроде большого наступления россиян. Это продолжение того, что мы наблюдали в течение последних недель и даже месяцев. Взятие Бахмута выглядит как чисто эгоистическое желание Пригожина", - подчеркнул Кирби.
Высокопоставленный чиновник напомнил: соляные рудники под Бахмутом представляют личный экономический интерес для руководителя российской частной военной компании "Вагнера" Пригожина.
Напомним, украинские пограничники во время боев под Бахмутом (Донецкая область) захватили опорный пункт россиян и взяли в плен наемника из ЧВК "Вагнера".
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