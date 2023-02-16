ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кирби: захват Бахмута - прихоть Пригожина, которая стратегически не повлияет на войну

Новина українською →
Украина, Четверг 16 февраля 2023 23:30
Кирби: захват Бахмута - прихоть Пригожина, которая стратегически не повлияет на войну Фото: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби (Getty Images).
Автор: Милан Лелич, Елена Черкасец

Соединенные Штаты наблюдают несущественный прогресс, которого достигли россияне на Бахмутском направлении, но пока не известно, упадет ли город. Взять Бахмут - эгоистическое желание предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

"Даже если россияне захватят Бахмут, это не будет иметь стратегического влияния на войну в целом и даже стратегического влияния на восточную часть страны", - заявил Джон Кирби.

Он подчеркнул, что украинцы сами принимают решения, осуществляют операции и будут бороться за Бахмут и Соледар так, как сочтут нужным. А в Белом доме это полностью поддерживают.

"Из того, что мы сейчас видим на Донбассе, трудно сказать, что это что-то вроде большого наступления россиян. Это продолжение того, что мы наблюдали в течение последних недель и даже месяцев. Взятие Бахмута выглядит как чисто эгоистическое желание Пригожина", - подчеркнул Кирби.

Высокопоставленный чиновник напомнил: соляные рудники под Бахмутом представляют личный экономический интерес для руководителя российской частной военной компании "Вагнера" Пригожина.

Напомним, украинские пограничники во время боев под Бахмутом (Донецкая область) захватили опорный пункт россиян и взяли в плен наемника из ЧВК "Вагнера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Кирби Война в Украине
NEWS
Атаки уже происходят. Зеленский подтвердил, что новое наступление России началось
Атаки уже происходят. Зеленский подтвердил, что новое наступление России началось
DAILY
Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана