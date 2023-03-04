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Байден собирает команду для старта предвыборной кампании в апреле, - Reuters

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США, Суббота 04 марта 2023 03:46
Байден собирает команду для старта предвыборной кампании в апреле, - Reuters Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден готовится к старту предвыборной кампании, который может состояться в апреле этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что сейчас его команда пытается привлечь ключевых представителей демократов. Национальный комитет демократов (DNC) создаст "национальный совет консультантов", в состав которого войдут "политики-звезды". Они известны своими собственными амбициями на более высокие должности, но остались на заднем плане после того, как демократы сохранили свое большинство в Сенате на собрании 2022 года.

Новый консультативный совет будет использоваться для демонстрации единства партии, стоящей за кандидатом, поездок по стране для участия в предвыборной кампании и интервью на телевидении от имени партии и кандидата.

По информации Reuters, Джо Байден собирается объявить о своем повторном выдвижении на выборах в апреле, хотя дата может измениться. Сейчас его команда делает другие шаги, включая выбор руководителя компании и города, где состоится партийная конвенция в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Джо Байден в ближайшие несколько недель объявит о намерении баллотироваться на второй президентский срок 2024 года.

Информацию о планах Байдена подтверждали журналистам издания The Hill два источника из окружения президента еще в апреле 2022 года.

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