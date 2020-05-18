В ЮНЕСКО заявляють, що 13% музеїв у світі можуть не відкритися після пандемії

Фото: штаб-квартира ЮНЕСКО (з відкритих джерел)

Понад 90% музеїв у світі закрилися через СOVID-19

У понеділок, 18 травня, в ЮНЕСКО заявили, що близько 13% музеїв у світі можуть не відкритися після завершення пандемії коронавірусу. Понад 90% музеїв закрилися через спалах COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЮНЕСКО.

В організації закликали допомогти музеям відновити роботу.

"Музеї відіграють ключову роль у забезпеченні життєстійкості суспільства. Ми повинні допомогти їм подолати кризу і зберегти їх взаємодію з аудиторією", - заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Як зазначається, понад 85 тисяч музеїв були закриті через коронавірус у різні періоди часу. В Африці та малих острівних державах, що розвиваються, всього 5% музеїв змогли розмістити свій контент в онлайн-форматі.

"Пандемія також нагадала нам, що половина людства не має доступу до цифрових технологій. Ми повинні працювати над популяризацією культури для всіх і кожного, особливо для найбільш уразливих і ізольованих", - додала Азуле.

Нагадаємо, раніше в ЮНЕСКО заявляли, що в результаті закриття шкіл в 13 країнах через ризик поширення коронавірусу понад 290 млн учнів у всьому світі позбавлені доступу до освіти.

Також РБК-Україна писало, що ЮНЕСКО констатує погіршення ситуації в окупованому Криму. У доповідях констатується подальше погіршення прав людини, утиски національних меншин, свободи преси, безпеки журналістів, захисту культурної спадщини, перешкод у доступі до освіти рідною мовою.

Автор: Максим Зайченко