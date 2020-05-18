Понад 120 країн закликають до розслідування причин пандемії

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У цій пропозиції конкретно не згадується Китай або місто Ухань

До ретельного розслідування джерела походження і масового поширення коронавірусу закликає ЄС та Австралія. Цю пропозицію підтримали вже 122 країни, серед яких і Україна.

Про це повідомляє The Guardian.

Втім, у цій пропозиції конкретно не згадується Китай або місто Ухань, де, як вважають, почався спалах хвороби. Однак Пекін виступив категорично проти ініціативи розслідування, звинувативши Австралію в політичній атаці.

Крім того, США ще не підтримали цю ініціативу, бо вони наполягають на більш жорсткому формулюванні, яка б закликала до розслідування походження вірусу, починаючи саме з Китаю.

Нагадаємо, радник президента США з питань торгової політики Пітер Наварро засудив владу Китаю за те, що вони, знаючи про епідемію коронавіруса, дозволили туристам подорожувати по світу.

Раніше в Китаї заявили, що готові до міжнародного розслідування походження коронавіруса.

У Всесвітній організації охорони здоров'я також заявляли, що Китай не допускає їх експертів до участі в розслідуванні походження вірусу.

Автор: Анастасия Рокитна