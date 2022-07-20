Росія хоче крові, а не розмов. Кулеба звернувся до Заходу через заяву Лаврова
Санкції проти РФ необхідно посилити, оскільки Москва не хоче мирних переговорів і відверто заявляє про наміри захопити більше українських земель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в Twitter.
"Зізнання міністра закордонних справ РФ (Сергія Лаврова - ред.) у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів", - підкреслив Кулеба.
При цьому він закликав всіх партнерів України посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї для ЗСУ.
Нагадаємо, раніше Лавров заявляв, що географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і нібито вийшла за межі "ДНР" і "ЛНР". Цілями РФ тепер стали Херсонська область та Запорізька область також.
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