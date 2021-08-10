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США відреагували на зрив богослужіння ПЦУ в окупованому Криму

Автор: РБК-Україна

Посольство США в Україні відреагувало на зрив богослужіння в монастирі Православної церкви України в окупованому Криму. Дипломати закликали не обмежувати свободу віросповідань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства в Facebook.

США висловили підтримку вірянам Православної церкви України в Криму. Привод, за яким силовики зірвали богослужіння, дипломати назвали "вигаданим".

"Ми завжди будемо підтримувати свободу віросповідання, вільну від зовнішнього впливу. Дозвольте людям вільно молитися! Крим - це Україна", - наголосили в посольстві.

Як відомо, 8 серпня, представники так званого "Центру протидії екстремізму" російського окупаційного режиму у Криму на чолі з майором Горєвановим увірвалися до монастиря Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії ПЦУ, що знаходиться у с. Балки, Білогірського району.

Російські силовики насильно змусили настоятеля монастиря архімандрита Даміана зупинити богослужіння. На усіх учасників богослужіння склали протоколи.

Свої незаконні дії "правоохоронці" намагались обґрунтувати тим, що молитва здійснювалась у не відповідності до російського законодавства.

Раніше повідомлялося, що прокуратура АРК відкрила кримінальну справу через перешкоджанню богослужіння ПЦУ в Криму.

РБК-Україна писало, що Кабмін найближчими днями прийме санкції за тиск на ПЦУ в окупованому Криму.

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