Білий дім переніс випробування гіперзвукової зброї до зустрічі Байдена з Путіним, - Politico

Білий дім відклав випробування гіперзвукової зброї перед зустріччю президента Росії Володимира Путіна з американським лідером Джо Байденом. США не хотіли загострювати ситуацію на саміті в Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Politico .

У США нібито турбувалися, що Росія може неправильно інтерпретувати подібний сигнал або що запуск подібної зброї взагалі саботує зустріч.

Своєю чергою, в Білому домі не погодилися з цією інформацією і підкреслили, що вона "не є правдивою", повідомила Politico. У Пентагоні офіційно поки ніяк не прокоментували цю тему.

Путін і Байден зустрілися в Женеві 16 червня. Переговори тривали майже чотири години. За підсумками політичні лідери прийняли спільну заяву, присвячену контролю над стратегічними озброєннями.

"Сьогодні ми підтверджуємо прихильність принципу, згідно з яким в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не має бути розв'язана", - говорилося в ній.