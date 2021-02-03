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США призупинили виведення частини військ з Німеччини

Вашингтон, Середа 03 лютого 2021 18:54
США призупинили виведення частини військ з Німеччини
Фото: Тод Волтерс (twitter.com/jfc_naples)
Автор: Лера Полищук

Адміністрація Сполучених Штатів прийняла рішення призупинити висновок значної частини американських військовослужбовців з Німеччини. Раніше такий указ прийняв 45-й президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє газета Міністерства оборони США Stars and Stripes.

За словами глави Європейського командування Збройних сил США Тода Волтерса, виведення американських військ з Німеччини, яке здійснювалося в рамках попередніх ініціатив, було заморожено.

"Нова адміністрація заявила про необхідність провести ретельну перевірку - від початкової до кінцевої стадії", - заявив Волтерс.

Він також зазначив, що міністр оборони США Ллойд Остін знаходиться в процесі проведення ретельного перегляду рішення попередньої адміністрації.

Нагадаємо, в червні минулого року Трамп анонсував висновок частини контингенту США з Німеччини. Таке рішення він пояснив підтримкою будівництва газопроводу "Північний потік-2" з боку Берліна.

Рішення про виведення американського контингенту з Німеччини було офіційно затверджено Трампом 1 липня.

29 липня 2020 року колишній глава Пентагону офіційно повідомив, що США виводять 11,9 тисячі військових з Німеччини і перекидають їх ближче до кордонів Росії.

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