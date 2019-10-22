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Ердоган пригрозив продовжити наступ на Сирію

Новини » В світі    22.10.2019 - 17:51
Ердоган пригрозив продовжити наступ на Сирію
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Сьогодні ввечері закінчується п'ятиденне перемир'я між Вашингтоном та Анкарою

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив продовжити наступ на півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначаэться, що президент Туреччини обіцяє відновити військову операцію проти курдів, якщо перемир'я на півночі Сирії буде порушено. Також він відправився в Сочі для переговорів із президентом РФ Путіним.

Анкара погрожує продовжити наступ проти курдських сил самооборони на півночі Сирії, якщо угода про припинення вогню не буде дотримуватися.

"Якщо обіцянки, які Америка дала нашій країні, не будуть стримані, ми продовжимо наш наступ там, де воно було зупинено, на цей раз з ще більшою рішучістю", - заявив президент Туреччини Ердоган.

Нагадаємо, президент Сирії Башар Асад назвав Ердогана "злодієм" через військової операції Туреччини на північному сході країни.

Країни ЕС і США засудили це рішення. Президент США Дональд Трамп пригрозив "знищити економіку Туреччини у випадку неправильних дій". Варто підкреслити, що курди були союзниками США в боротьбі проти "Ісламської держави".

Як повідомляло РБК-Україна, 17 жовтня, сторони домовилися про припинення вогню на 120 годин. Сьогодні цей період закінчується. Американські війська в цей час перекинули свої сили в Іраку і повністю покинули Сирію.

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