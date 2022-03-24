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Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря

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КНДР, Четвер 24 березня 2022 10:43
Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря Фото: Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 24 березня, Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японського моря. Це може бути першим повномасштабним запуском найбільших ракет ядерної держави з 2017 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Запуск балістичної ракети може стати серйозною ескалацією в розробці Північчю зброї, потенційно здатного доставити ядерні боєголовки в будь-яку точку Сполучених Штатів.

Повернення півночі до великих випробувань зброї також створює нову загрозу в галузі національної безпеки для президента США Джо Байдена у зв'язку з відповіддю на вторгнення Росії в Україну і являє собою виклик для консервативної Адміністрації Південної Кореї.

Японська влада заявила, що запуск був проведений міжконтинентальною балістичною ракетою "нового типу", яка летіла близько 71 хвилини на відстань 1100 км від місця запуску.

Вона впала у винятковій економічній зоні Японії, в 170 км на захід від Північної префектури Аоморі, повідомила берегова охорона.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що він виявив запуск "непізнаного снаряда" з Північної Кореї, не уточнивши при цьому нічого.

За повідомленням інформаційного агентства Yonhap, передбачається, що це була ракета дальнього радіуса дії, можливо, МБР, запущена по "похилій" траєкторії високо в космос.

Нагадаємо, на початку березня Північна Корея також випробувала міжконтинентальну балістичну ракету нового типу.

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