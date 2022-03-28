Кім Чен Ин заявив про готовність Північної Кореї розвивати "величезні ударні можливості"
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про продовження розвитку "величезних ударних можливостей" країни. Він підкреслив, що ракетну програму КНДР не можна обміняти або продати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Тільки володіючи грізними ударними можливостями, переважною військовою міццю, яку ніхто не може зупинити, можна запобігти війні, гарантувати безпеку країни, стримати і поставити під контроль всі загрози і шантаж з боку імперіалістів", - цитує видання заяву північнокорейського лідера на зустрічі з вченими і робітниками, які брали участь у запуску найбільшої міжконтинентальної балістичною ракетою (МБР) країни.
Кім Чен Ин також сказав, що сили самооборони КНДР "не можна ні обміняти, ні купити за що-небудь" і вони будуть твердо стояти без найменших коливань, незважаючи на суворі випробування і труднощі.
"Північна Корея продовжить створення більш досконалих і сильних стратегічних сил", - додав лідер Північної Кореї, маючи на увазі ядерні сили країни.
Нагадаємо, 24 березня Північна Корея запустила МБР у бік Японського моря. За оцінками експертів, ракета здатна подолати 15 тисяч кілометрів і вразити практично всю територію США.
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