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У США відкрили стрілянину на території заводу, вісім загиблих

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 00:59
У США відкрили стрілянину на території заводу, вісім загиблих
Ілюстративне фото (twitter.com/CP24/status)

Стрілка ліквідували

На території заводу пивоварної компанії Molson Coors в американському місті Мілуокі (штат Вісконсін сталася стрілянина, в результаті якої загинули, за попередніми даними, вісім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Поліція Мілуокі повідомила про "критичний інцидент" в районі Стейт-стріт, а також попросила жителів міста об'їжджати місце події і використовувати альтернативні маршрути.

Подробиці інциденту і причини стрілянини поки невідомі. Повідомляється тільки, що стрілок мертвий.

РБК-Україна писало, що в понеділок, 3 лютого, дві людини були вбиті в результаті стрілянини в гуртожитку в кампусі Техаського університету A&M University-Commerce.

Раніше в Сполучених Штатах сталася стрілянина після похорону у місті Рів'єра-Біч у штаті Флорида. В результаті стрілянини загинули 15-річний хлопчик і чоловік. Ще одна дитина та жінка отримали поранення.

Крім того, у місті Бріджпорт на сході США в результаті стрілянини біля будівлі суду поранені чотири людини.

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