У США дві людини загинули під час стрілянини в церкві після похорону

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще дві людини отримали поранення

У місті Рів'єра-Біч, штат Флорида, США, в церкві сталася стрілянина. Про це повідомили в місцевій поліції, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC News.

Стрілянина сталася вдень 1 лютого після похорону. В результаті події загинули 15-річний хлопчик і чоловік. Крім цього, з вогнепальними пораненнями в лікарню були доставлені жінка і дитина.

Нагадаємо, у місті Бріджпорт на сході США в результаті стрілянини біля будівлі суду поранені чотири людини. Усі постраждалі перебували в припаркованому автомобілі. За нього з машини, що проїжджала повз, відкрили вогонь.

Раніше в місті Грантсвилл штату Юта (США) в результаті стрілянини загинули чотири людини, ще одна отримала поранення. Стрілянина сталася 17 січня, на перетині вулиць Main Street і 130 South.

РБК-Україна писало, що у німецькому місті Гельзенкірхен поліцейський застрелив чоловіка, який погрожував йому ножем. Чоловік спочатку вдарив невідомим предметом по патрульній машині, припаркованій перед поліцейською дільницею, після чого з ножем у піднятій руці підійшов до поліцейських.