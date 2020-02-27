В США открыли стрельбу на территории завода, восемь погибших

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Стрелка ликвидировали

На территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин) произошла стрельба, в результате которой погибли, по предварительным данным, восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Полиция Милуоки сообщила о "критическом инциденте" в районе Стейт-стрит, а также попросила жителей города объезжать место происшествия и использовать альтернативные маршруты.



Подробности инцидента и причины стрельбы пока неизвестны. Сообщается только, что стрелок мертв.

РБК-Украина писало, что в понедельник, 3 февраля, два человека были убиты в результате стрельбы в общежитии в кампусе Техасского университета A&M University-Commerce.

Ранее в Соединенных Штатах произошла стрельба после похорон в городе Ривьера-Бич в штате Флорида. В результате стрельбы погибли 15-летний мальчик и мужчина. Еще один ребенок и женщина получили ранения.

Кроме того, в городе Бриджпорт на востоке США в результате стрельбы у здания суда ранены четыре человека.