ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У кампусі університету в США сталася стрілянина, є жертви

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 23:02
У кампусі університету в США сталася стрілянина, є жертви
Фото: Техаський університет (twitter.com/AnalyticaGlobal)

У результаті стрілянини в техаському гуртожитку загинули двоє людей

У понеділок, 3 лютого, дві людини були вбиті в результаті стрілянини в гуртожитку в кампусі Техаського університету A&M University-Commerce. Про це передає РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Також за інформацією університету, ще один чоловік був поранений. Пораненого доставили у лікарню.

Стрілянина сталася в гуртожитку Pride Rock. Після інциденту університет скасував заняття на день і вечір. Також адміністрація навчального закладу надала студентам, викладачам і співробітникам притулок на місці в якості запобіжного заходу.

Притулок на місці був розформований через дві години після стрілянини. Поліція веде активне розслідування інциденту.

Нагадаємо, увечері 1 лютого в Канаді сталася стрілянина в багатоповерховому будинку, в результаті чого щонайменше троє людей загинули. Третього чоловіка з пораненнями доставили в лікарню, де він пізніше помер.

Раніше в Сполучених Штатах сталася стрілянина після похорону у місті Рів'єра-Біч у штаті Флорида. В результаті стрілянини загинули 15-річний хлопчик і чоловік. Ще одна дитина та жінка отримали поранення.

В США біля будівлі суду відкрили стрілянину, є поранені У Києві сталася стрілянина
Новини України перестрілкаТехасСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся