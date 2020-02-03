У кампусі університету в США сталася стрілянина, є жертви

Фото: Техаський університет (twitter.com/AnalyticaGlobal)

У результаті стрілянини в техаському гуртожитку загинули двоє людей

У понеділок, 3 лютого, дві людини були вбиті в результаті стрілянини в гуртожитку в кампусі Техаського університету A&M University-Commerce. Про це передає РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Також за інформацією університету, ще один чоловік був поранений. Пораненого доставили у лікарню.

Стрілянина сталася в гуртожитку Pride Rock. Після інциденту університет скасував заняття на день і вечір. Також адміністрація навчального закладу надала студентам, викладачам і співробітникам притулок на місці в якості запобіжного заходу.

Притулок на місці був розформований через дві години після стрілянини. Поліція веде активне розслідування інциденту.

Students, faculty and staff are instructed to take shelter and stay in place until further notice. This is a precautionary measure.



A&M-Commerce UPD is actively investigating three gunshot victims in Pride Rock Residence Hall on the A&M-Commerce campus. — A&M-Commerce (@tamuc) February 3, 2020

Нагадаємо, увечері 1 лютого в Канаді сталася стрілянина в багатоповерховому будинку, в результаті чого щонайменше троє людей загинули. Третього чоловіка з пораненнями доставили в лікарню, де він пізніше помер.

Раніше в Сполучених Штатах сталася стрілянина після похорону у місті Рів'єра-Біч у штаті Флорида. В результаті стрілянини загинули 15-річний хлопчик і чоловік. Ще одна дитина та жінка отримали поранення.