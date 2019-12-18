У США відхилили звинувачення в шахрайстві Манафорта

Суд першої інстанції відхилив звинувачення в шахрайстві екс-керівника виборчої кампанії президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що суддя Максуелл Вілі погодився з позицією захисту.

"Адвокат Манафорта у ході судового засідання послався на те, що висунуті окружним прокурором Манхеттена звинувачення у фінансових махінаціях з житловою іпотекою та оформлення підроблених бізнес-документів являють собою спробу вторинного залучення до кримінальної відповідальності після судового процесу над Манафортом в тому році.", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що представник окружного прокурора, за даними телекомпанії, оголосив про те, що прокуратура оскаржить рішення суду першої інстанції.

Нагадаємо, що в березні суд засудив Манафорта майже до 4 років тюремного ув'язнення, а трохи пізніше ще один суд - ще до 3,5 років. Таким чином, Манафорт отримав 7,5 років в'язниці.

Як повідомляло РБК-Україна, Манафор не визнає себе винним за новими звинуваченнями у шахрайстві, висунутими проти нього в штаті Нью-Йорк.