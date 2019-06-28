Манафорт не визнав себе винним за новими звинуваченнями

Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Адвокат Манафорта заявив, що має намір оскаржити нове подання прокурорів

Колишній керівник виборчої кампанії президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Пол Манафорт, який на разі відбуває тюремний термін за банківське та податкове шахрайство, не визнав себе винним за новими звинуваченнями в шахрайстві, висунутими проти нього в штаті Нью-Йорк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, нова серія обвинувачень проти Манафорта є спробою окружного прокурора Мангеттена "запевнитися, що пан Манафорт буде за ґратами, якщо навіть буде помилуваний за федеральні злочини".

Через нові звинувачення виникають питання про те, чи не порушують прокурори право Манафорта не бути засудженим двічі за один і той же злочин.

Адвокат Манафорта заявив, що має намір оскаржити нове подання прокурорів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в березні суд засудив колишнього політтехнолога Віктора Януковича та керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до майже 4 років тюремного ув'язнення, а трохи пізніше ще один суд - ще до 3,5 років. Таким чином, Манафорт отримав 7,5 років в'язниці.