Манафорта можуть перевести у в'язницю в Нью-Йорку для нового суду

Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Зараз екс-керівник штабу Трампа відбуває покарання у в'язниці в Вейтмарті

Колишнього керівника передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, який відбуває тюремне ув'язнення за податкові та банківські махінації у в'язниці "Канаан" в Вейтмарті, можуть перевести до в'язниці в штаті Нью-Йорк для проведення розгляду за кримінальними звинуваченнями, висунутими проти нього в цьому штаті. Про це повідомив його адвокат, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Манафорта у червні можуть перевести до в'язниці "Райкерс-Айленд", де зазвичай утримують відповідачів у справах, які порушує окружний прокурор Мангеттена.

У Нью-йоркському департаменті з питань виконання покарань заявили, що питання про переведення Манафорта вирішить суддя.

70-річний Манафорт відбуває покарання у двох окремих кримінальних справах, причому триваліше ув'язнення йому було присуджене в рамках справи про російське втручання у вибори в США.

Нагадаємо, в березні суд засудив колишнього політтехнолога Віктора Януковича та керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до майже 4 років тюремного ув'язнення, а трохи пізніше ще один суд - ще до 3,5 років. Таким чином, Манафорт отримав 7,5 років в'язниці.