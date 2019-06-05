ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Манафорта можуть перевести у в'язницю в Нью-Йорку для нового суду

Новини » Суспільство    05.06.2019 - 02:39
Манафорта можуть перевести у в'язницю в Нью-Йорку для нового суду
Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Зараз екс-керівник штабу Трампа відбуває покарання у в'язниці в Вейтмарті

Колишнього керівника передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, який відбуває тюремне ув'язнення за податкові та банківські махінації у в'язниці "Канаан" в Вейтмарті, можуть перевести до в'язниці в штаті Нью-Йорк для проведення розгляду за кримінальними звинуваченнями, висунутими проти нього в цьому штаті. Про це повідомив його адвокат, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Манафорта у червні можуть перевести до в'язниці "Райкерс-Айленд", де зазвичай утримують відповідачів у справах, які порушує окружний прокурор Мангеттена.

У Нью-йоркському департаменті з питань виконання покарань заявили, що питання про переведення Манафорта вирішить суддя.

70-річний Манафорт відбуває покарання у двох окремих кримінальних справах, причому триваліше ув'язнення йому було присуджене в рамках справи про російське втручання у вибори в США.

Нагадаємо, в березні суд засудив колишнього політтехнолога Віктора Януковича та керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до майже 4 років тюремного ув'язнення, а трохи пізніше ще один суд - ще до 3,5 років. Таким чином, Манафорт отримав 7,5 років в'язниці.

Колишній адвокат Трампа почав відбувати тюремний термін Трамп прокоментував вирок Полу Манафорту
Новини України тюрьмаПол Манафорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся