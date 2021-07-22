ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна не отримала гарантій: у Кабміні пояснили, що не так з угодою Німеччини та США

Новость на русском →
Київ, Четвер 22 липня 2021 21:26
Україна не отримала гарантій: у Кабміні пояснили, що не так з угодою Німеччини та США Фото: Ольга Стефанішина, віце-прем'єр з питань інтеграції в ЄС та НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр з питань інтеграції в ЄС та НАТО Ольга Стефанішина пояснила, чому Україну не влаштовує угода між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2". За її словами, домовленості між Берліном та Вашингтоном не дають Україні жодних гарантій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24".

"Жодних гарантій Україна не отримала. Ні в цій заяві, ні поза цією заявою. В цій заяві говориться, що Німеччина буде підтримувати ініціативу "Тримор'я", до якої Україна і так намагається приєднатися, яка і так існує, тому мені не зрозуміла ця підтримка", - пояснила Стефанішина.

Віце-прем'єр додала, що в угоді також йдеться про створення фонду зеленої трансформації, але Україна вже давно веде щодо нього перемовини.

"Також анонсується додаткова фінансова підтримка і створення фонду зеленої трансформації, щодо якого ми вже ведемо перемовини близько півроку. Жодних нових ініціатив ця заява не передбачає, натомість жодних перспектив та безпекових гарантів, зокрема щодо членства в НАТО, ми не отримали", - сказала вона.

Нагадаємо, вчора Німеччина та США оголосили про угоду, яка дозволить запустити російський газопровід "Північний потік-2". Що в угоді обіцяють Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Як писало РБК-Україна, в українському МЗС обіцяють продовжити боротися з газопроводом "Північний потік-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2 Кабінет Міністрів України Україна сделка Германия Сполучені Штати Америки
NEWS
МЗС про угоду щодо "Північного потоку-2": гра не закінчена, вона перейшла в овертайм
МЗС про угоду щодо "Північного потоку-2": гра не закінчена, вона перейшла в овертайм
DAILY
Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі