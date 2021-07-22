Україна не отримала гарантій: у Кабміні пояснили, що не так з угодою Німеччини та США
Віце-прем'єр з питань інтеграції в ЄС та НАТО Ольга Стефанішина пояснила, чому Україну не влаштовує угода між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2". За її словами, домовленості між Берліном та Вашингтоном не дають Україні жодних гарантій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24".
"Жодних гарантій Україна не отримала. Ні в цій заяві, ні поза цією заявою. В цій заяві говориться, що Німеччина буде підтримувати ініціативу "Тримор'я", до якої Україна і так намагається приєднатися, яка і так існує, тому мені не зрозуміла ця підтримка", - пояснила Стефанішина.
Віце-прем'єр додала, що в угоді також йдеться про створення фонду зеленої трансформації, але Україна вже давно веде щодо нього перемовини.
"Також анонсується додаткова фінансова підтримка і створення фонду зеленої трансформації, щодо якого ми вже ведемо перемовини близько півроку. Жодних нових ініціатив ця заява не передбачає, натомість жодних перспектив та безпекових гарантів, зокрема щодо членства в НАТО, ми не отримали", - сказала вона.
Нагадаємо, вчора Німеччина та США оголосили про угоду, яка дозволить запустити російський газопровід "Північний потік-2". Що в угоді обіцяють Україні - в матеріалі РБК-Україна.
Як писало РБК-Україна, в українському МЗС обіцяють продовжити боротися з газопроводом "Північний потік-2".