Україна не отримала гарантій: у Кабміні пояснили, що не так з угодою Німеччини та США

Віце-прем'єр з питань інтеграції в ЄС та НАТО Ольга Стефанішина пояснила, чому Україну не влаштовує угода між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2". За її словами, домовленості між Берліном та Вашингтоном не дають Україні жодних гарантій.

"Жодних гарантій Україна не отримала. Ні в цій заяві, ні поза цією заявою. В цій заяві говориться, що Німеччина буде підтримувати ініціативу "Тримор'я", до якої Україна і так намагається приєднатися, яка і так існує, тому мені не зрозуміла ця підтримка", - пояснила Стефанішина.

Віце-прем'єр додала, що в угоді також йдеться про створення фонду зеленої трансформації, але Україна вже давно веде щодо нього перемовини.

"Також анонсується додаткова фінансова підтримка і створення фонду зеленої трансформації, щодо якого ми вже ведемо перемовини близько півроку. Жодних нових ініціатив ця заява не передбачає, натомість жодних перспектив та безпекових гарантів, зокрема щодо членства в НАТО, ми не отримали", - сказала вона.