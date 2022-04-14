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США готують нові санкції проти РФ і хочуть не допустити її участі на саміті G20, - Білий дім

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Четвер 14 квітня 2022 03:49
США готують нові санкції проти РФ і хочуть не допустити її участі на саміті G20, - Білий дім Фото: спікер Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США планую запровадити додаткові санкції щодо РФ у зв'язку з її війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Білого дому.

За словами спікера Білого дому, можливість введення нових обмежень проти Росії обговорювалася в ході телефонної розмови президентів України і США Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Так, Штати розглядають можливість запустити додаткові санкції.

"Розгляд додаткових санкцій. Безумовно, це те, що ми продовжуємо розглядати. І президент також це доніс сьогодні... Завжди можна зробити більше щодо санкцій", - розповіла вона журналістам.

Як очікується, ці обмеження охоплюватимуть російські фінансові інститути.

Також вона розповіла, що Вашингтон продовжує обговорення з союзниками питання про недопущення участі РФ на майбутньому саміті "Великої двадцятки".

Спікер Білого дому зазначила, що поки не може конкретизувати, як виглядатиме ситуація "на остаточних етапах" організації саміту, який планується через 7 місяців.

"Однак є багато тем, які можна обговорювати, і дії Росії та президента Путіна перетворюють її та його на країну та лідера, яким, на думку президента (Байдена, - Ред.) не слід брати участь у міжнародних форумах", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США заявила, що Штати не мають наміру брати участь із РФ у спільних зустрічах "Великої двадцятки".

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