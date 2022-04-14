ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США віддали Україні практично всі запаси Javelin

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 14 квітня 2022 09:48
США віддали Україні практично всі запаси Javelin Фото: США віддали Україні практично всі запаси Javelin (popularmechanics.com)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати відправили в Україну стільки протитанкових ракет Javelin, що їх запаси вичерпуються для можливого використання власними силами. Поповнення американських запасів новою зброєю займе роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Військові планувальники, ймовірно, починають нервувати. Сполучені Штати зберігають запаси для різних можливих глобальних конфліктів, які можуть статися проти Північної Кореї, Ірану або самої Росії. У якийсь момент ці запаси опустяться настільки, що військові планувальники засумніваються в тому, що військові плани можуть бути виконані. США, ймовірно, наближаються до цього моменту", - заявив старшого радника програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан.

За його оцінками, на складах може залишатися від 20 до 25 тисяч Javelin, а 7 тисяч систем, відправлених в Україну, "складають приблизно третину від загальної кількості запасів США".

"На заміну поставлених на сьогодні ракет піде близько 3-4 років. Якщо Сполучені Штати поставлять Україні ще ракети, цього разу на заміну піде більше часу", - сказав Канчіан.

Раніше повідомлялося, що США відправляють в Україну транспортні вертольоти Мі - 17 російського виробництва.

Війна в Україні триває вже 50 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні