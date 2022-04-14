США передають Україні розвіддані, які допоможуть уражати цілі в ОРДЛО і Криму, - WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні більше даних розвідки та важке озброєння для боротьби з російськими загарбниками. Відомості допоможуть атакувати військові частини противника на окупованих територіях, а також протистояти очікуваному наступу армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

Надання розвідданих є частиною зміни в підтримці США, яка також включає новий пакет допомоги в області безпеки з важчим озброєнням на 800 мільйонів доларів, включаючи артилерію, бронетранспортери і вертольоти, кажуть джерела в Пентагоні.

Адміністрація Байдена вже надала тисячі одиниць протитанкової зброї Javelin, зенітних систем Stinger та іншої бойової зброї, при цьому утрималася від відправки Україні бойових літаків.

Після відступу військ РФ від Києва, Чернігова, Сум та північних областей, стратегія Штатів змінилася, і наприкінці минулого тижня американська сторона активізувала обмін розвідувальними даними, щоб допомогти українським силам краще визначити, як російські військові планують атакувати, і дозволити ЗСУ відповісти артилерією, атаками безпілотників та іншою зброєю.

"У міру розвитку конфлікту ми продовжуємо пристосовуватися, щоб оператори могли гнучко ділитися докладними і своєчасними розвідданими з українцями", - сказав журналістам представник американської розвідки.

За словами офіційних осіб, офіс директора Національної розвідки Авріл Хейнс розробляє керівництво з обміну розвідувальними даними для американських розвідувальних агентств, А офіс міністра оборони США випускає паралельний документ для військових операторів.

Оголошений Байденом новий пакет озброєнь включає в себе артилерію і бронетранспортери із запасів США. Штати також відправляють військово-морські безпілотники. Вони будуть використовуватися в основному для розвідувальних місій, але деякі офіційні особи заявили, що у ЗСУ може бути можливість оснастити їх для завдання ударів по морських цілях.

Також США відправляють транспортні вертольоти Мі-17 російського виробництва. П'ять Мі - 17 раніше були передані Україні торік.