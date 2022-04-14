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США отдали Украине практически все запасы Javelin

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Вашингтон, Четверг 14 апреля 2022 09:48
США отдали Украине практически все запасы Javelin Фото: США отдали Украине практически все запасы Javelin (popularmechanics.com)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты отправили в Украину столько противотанковых ракет Javelin, что их запасы иссякают для возможного использования собственными силами. Пополнение американских запасов новым оружием займет годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Военные планировщики, вероятно, начинают нервничать. Соединенные Штаты хранят запасы для различных возможных глобальных конфликтов, которые могут произойти против Северной Кореи, Ирана или самой России. В какой-то момент эти запасы опустятся настолько, что военные планировщики усомнятся в том, что военные планы могут быть выполнены. США, вероятно, приближаются к этому моменту", - заявил старшего советника Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

По его оценкам, на складах может оставаться от 20 до 25 тысяч Javelin, а 7 тысяч систем, отправленных в Украину, "составляют примерно треть от общего количества запасов США".

"На замену поставленных на сегодняшний день ракет уйдет около 3-4 лет. Если Соединенные Штаты поставят Украине еще ракеты, на этот раз на замену уйдет больше времени", - сказал Канчиан.

Ранее сообщалось, что США отправляют в Украину транспортные вертолеты Ми-17 российского производства.

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