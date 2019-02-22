Посадовця ДФС затримали за контрабанду сильнодіючих ліків

Фото: затримання чиновника ДФС (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Зараз посадовцю повідомлено про підозру

Головного державного ревізора-інспектора відділу якості аудиту управління аудиту Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області затримали за збут та контрабанду сильнодіючих лікарських засобів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прокуратури Києва.

Вказано, що посадовця було затримано у робочому кабінеті.

Фото: затримання чиновника ДФС

"21.02.2019 у робочому кабінеті в порядку ст.208 КПК України затримано головного державного ревізора-інспектора відділу якості аудиту управління аудиту ГУ ДФС у Львівській області, який займався збутом сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах", - сказано у повідомленні.

Слідство встановило, що посадовець також займався контрабандою сильнодіючих речовин через митний кордон України до Польщі.

"На даний час затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 (незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів) КК України", - поінформували у прокуратурі.

Зараз вирішується питання щодо обрання чиновнику запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Сумській області 11 січня на хабарі затримали чиновницю облуправління Державної фіскальної служби за хабар.

Як писало РБК-Україна раніше, влітку 2018 року ГПУ завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт стосовно посадовця ДФС у Київській області, який вимагав хабар у розмірі 20 тис. доларів від керівника одного з товариств.