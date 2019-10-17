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Конгрес США засудив виведення американських військ із Сирії

Новини » Політика    17.10.2019 - 03:36
Конгрес США засудив виведення американських військ із Сирії
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Конгресмени вимагають від Білого дому представити план ліквідації угруповання "Ісламська держава"

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки більшістю голосів схвалила резолюцію, в якій засудила виведення американських військових з півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

У резолюції також сказано, що Туреччина повинна припинити військову операцію в Сирії.

Крім того, конгресмени закликали Білий дім представити план ліквідації угруповання «Ісламська держава».

Рішення Трампа про виведення військ із Сирії у Конгресі розкритикували як демократи, так і представники Республіканської партії, які побоюються відродження джихадистського руху в регіоні.

Про загрозу відродження "Ісламської держави" заявляв і Пентагон.

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про виведення військ з регіону на тлі турецької військової операції проти курдів, союзників Вашингтона по коаліції.

Нагадаємо, Військово-повітряні сили міжнародної антитерористичної коаліції в Сирії, очолюваної Сполученими Штатами, завдали 16 жовтня удару по своїх складах боєприпасів, залишених після відведення військ.

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