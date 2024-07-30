RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США оснастят F-16 для Украины ракетами и другим передовым оружием, - WSJ

Иллюстративное фото: Украина получит от США ракеты для F-16 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки согласились предоставить Украине ракеты и другое вооружение для истребителей F-16. Самолеты должны передать ВСУ уже этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что Дания и Нидерланды должны передать Украине F-16 в ближайшее время, также в будущем ожидаются поставки истребителей от Бельгии и Норвегии. Но оставался нерешенным вопрос вооружения для самолетов. 

Неназванный высокопоставленный чиновник США рассказал WSJ, что несмотря на ограниченные запасы Пентагона, Вашингтон решил передать Украине боеприпасы класса "воздух-земля", комплекты точного наведения для бомб и современные ракеты класса "воздух-воздух". Количество вооружения, которое запланировали поставить, будет достаточно для удовлетворения самых насущных потребностей Украины.

"Мы уверены, что сможем поставить все это (вооружение - ред.), по крайней мере, в тех критических объемах, которые им необходимы", - уточнил собеседник журналистов. 

По информации издания, Украина получит от США:

  • ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM, 
  • версии комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM) увеличенной дальности, которые превращают неуправляемые бомбы в "умное" оружие; 
  • бомбы малого диаметра (GLSDB);
  • ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM;
  • ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X.

Собеседник издания также уточнил, что европейские страны могут выделить средства для того, чтобы купить у США дополнительное вооружение для "украинских" F-16. 

По его словам, США ограничат Украину в применении ракет для F-16 по аналогии с другим переданным вооружением. То есть украинские защитники смогут бить ими по территории РФ только в ответ на атаки с другой стороны границы. 

Отметим, Украина также добивается истребителей F-16 напрямую от США, но крупнейший партнер и оператор этих самолетов соответствующих заявлений еще не делал. 

При этом, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, двустороннее соглашение по безопасности с США предусматривает передачу эскадрилий F-16

Что предшествовало

Напомним, в ходе саммита НАТО, который прошел в начале июля, стало известно, что Дания и Нидерланды начали процесс передачи Украине истребителей F-16. В поставках им помогают США.

Пока неизвестно, когда и сколько самолетов получит Украина. Как пишут западные СМИ, всего планируется предоставить украинским защитникам около 80 истребителей F-16, но поставки будут происходить в течение нескольких лет.

Поставки привязаны к подготовке пилотов. Как пишут западные СМИ, вероятнее всего летом Украина получит шесть истребителей. А всего до конца года - не более 10-20.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиF-16Помощь УкраинеВоенная помощь