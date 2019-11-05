Співробітники авіакомпанії Lufthansa оголосили страйк

Ілюстративне фото (flickr.com)

Загальний страйк відбудеться 7 і 8 листопада

Німецька профспілка Ufo закликав всі екіпажі німецької авіакомпанії Lufthansa приєднатися до загального страйку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, загальний страйк відбудеться 7 і 8 листопада.

Метою профспілки є підвищення зарплат і поліпшення умов праці для співробітників.

Страйк торкнеться всі рейси Lufthansa, відліт яких заплановано з німецьких аеропортів. Заступник голови Ufo Даніель Флор звинуватила авіакомпанію в "постійної відмову від переговорів.

За словами представника профспілки, у страйку можуть взяти участь також працівники дочірніх компаній Lufthansa - Eurowings і Sunexpress. Загалом, профспілка закликає взяти участь в акції чотири компанії концерну.

На 8 листопада також запланована демонстрація учасників профспілки біля головного офісу Lufthansa.

Ufo і Lufthansa майже рік перебувають у стані конфлікту. Після непорозумінь у керівництві Ufo концерн більше не визнає правління цієї профспілки в якості законного представника бортпровідників і намагається через суд позбавити його права на ведення тарифних спорів.

Нагадаємо, 27 квітня скандинавська авіакомпанія SAS скасувала 587 рейсів з-за страйку пілотів. Пілоти компанії оголосили страйк після того, як були перервані переговори про заробітну плату.

Крім того, в Німеччині сотні рейсів було скасовано через страйка в чотирьох аеропортах країни.