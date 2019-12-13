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Італійська авіакомпанія скасувала понад 300 рейсів через страйк

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 09:36
Італійська авіакомпанія скасувала понад 300 рейсів через страйк
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Також вчора були скасовані деякі рейси

Італійська авіакомпанія Alitalia 13 грудня скасувала 315 рейсів через страйк своїх співробітників, включаючи пілотів і бортпровідників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу компанії.

Наголошується, що у зв'язку з 24-годинними страйками в секторі повітряного транспорту, підтвердженими деякими італійськими профспілками в п'ятницю 13 грудня, Alitalia була змушена скасувати кілька рейсів, запланованих на цей день. Список скасованих рейсів можна подивитися тут.

Рейси, заплановані на 13 грудня, у години пік-з 7:00 до 10:00 і з 18:00 до 21:00 будуть виконуватися у відповідності з графіком.

Крім того, в результаті скасування рейсу 13 грудня у зв'язку з 24-годинними страйками авіакомпанія була змушена скасувати деякі рейси пізно ввечері 12 грудня і рано вранці 14 грудня.

Раніше повідомлялося, що німецька профспілка Ufo закликав всі екіпажі німецької авіакомпанії Lufthansa приєднатися до загального страйку.

Нагадаємо, 8 грудня, у Франції скасували більшість залізничних рейсів у зв'язку з загальнонаціональним страйком проти запропонованої урядом пенсійної реформи.

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