В США опубликуют налоговые декларации Трампа: Конгресс дал согласие

Конгресс США дал согласие на обнародование информации о налоговых декларациях экс-президента Дональда Трампа за несколько лет.

Как пишет WP, за такое решение проголосовали 24 члена Комитета Палаты представителей США, занимающегося налогами и пошлинами, 16 - оказались "против". Демократы более трех лет добивались обнародования налоговых деклараций Трампа. В конце прошлого месяца документы, наконец, были предоставлены Комитету после того, как Верховный суд отклонил последнюю попытку Трампа скрыть их.

После голосования Комитет обнаружил, что Служба внутренних доходов не проверяла декларации Трампа в течение первых двух лет его пребывания в должности, несмотря на существующее правило, требующее таких проверок. Налоговое управление США начало свой первый аудит доходов Трампа в тот же день, когда глава Комитета Ричард Э. Нил в апреле 2019 года направил письменный запрос на информацию. Однако аудит так и не был завершен в течение всей каденции Трампа в должности президента.

Издание отмечает, что публикация данных о налоговой отчетности Трампа - достаточно исключительное событие для США и ничего подобного не случалось с 1973 года, когда IRS передала в Конгресс декларации президента Никсона. Из уже обнародованной Комитетом информации следует, что в отдельные годы Трамп заплатил очень мало федеральных налогов, несмотря на большие доходы - вроде бы задекларировал большие потери и вычеты по налоговым обязательствам. Так, в 2016 и 2017 годах супруги Трампы заплатили 750 долларов, а в 2020 году - вроде бы ничего.

В офисе Трампа уже назвали решение Комитета "политически мотивированной атакой".

Тем не менее, члены комитета и другие демократы заявили, что их отчеты свидетельствуют о необходимости финансовой прозрачности со стороны президентов.

"Американский народ хочет поверить в то, что самый влиятельный человек в этой стране, наделенный всеми полномочиями исполнительной власти, принимает решение, исходя из интересов американского народа, а не из собственных финансовых интересов", - заявил конгрессмен Джимми Гомес.

Представительница Палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула, что будет инициировать законодательство, чтобы IRS ежегодно проводила аудит финансов президентов США.