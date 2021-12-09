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США спростували заяви про тиск на Україну щодо автономії ОРДЛО

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Вашингтон, Четвер 09 грудня 2021 23:04
США спростували заяви про тиск на Україну щодо автономії ОРДЛО Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Білий дім спростував інформацію ЗМІ про нібито чиниться США тиску на Україну по автономії тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях (ОРДЛО). Ці заяви є абсолютною брехнею.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Інформація про тиск з боку США на Україну, щоб та надала часткову автономію ОРДЛО, є абсолютно помилковою", - сказала Псакі.

Питання, яке поставила журналістка представнику Білого дому звучало так:"були повідомлення, що США чинять тиск на Україну, щоб так поступилася Росії частина території, утримавши її від вторгнення".

Нагадаємо, раніше Associated Press з посиланням на джерела повідомило, що США чинитимуть тиск на Україну, щоб Київ надав автономію ОРДЛО.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україну неможливо примусити до невигідних для неї рішенням.

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