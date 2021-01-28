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"Глибоко стурбовані": Блінкен допустив прийняття заходів проти РФ через Навального

США, Четвер 28 січня 2021 04:37
"Глибоко стурбовані": Блінкен допустив прийняття заходів проти РФ через Навального
Фото: Олексій Навальний (instagram.com/navalny)
Автор: Даша Харченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен не виключив, що США можуть ввести обмежувальні заходи проти Росії через арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Однак Вашингтон повинен повністю проаналізувати ситуацію.

Про це він сказав під час брифінгу.

На запитання, де знаходиться "червона лінія" щодо безпеки Навального, Блінкен відповів, що США спочатку завершити аналіз ситуації.

"Ми глибоко стурбовані безпекою Навального, і важливіше те, що його голос - це голос багатьох росіян і він повинен бути почутий", - сказав держсекретар.

Нагадаємо, 17 січня Олексія Навального затримали в московському аеропорту "Шереметьєво" після повернення з Німеччини, де він перебував близько п'яти місяців через отруєння. У причетності до отруєння опозиціонера підозрюють російські спецслужби.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) і верховний представник Євросоюзу засудили арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Також вони стурбовані затриманням на протестах в Росії.

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