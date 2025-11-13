В США обнародовали новые письма скандального Эпштейна с упоминаниями Трампа

Демократы из Комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали новые электронные письма Джеффри Эпштейна, в которых упоминается Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Первыми из почти трех тысяч документов, которые получил Комитет, были опубликованы три письма.

Согласно электронной переписке, опубликованной 12 ноября, осужденный за сексуальные преступления ныне покойный финансист Джеффри Эпштейн назвал Дональда Трампа "собакой, которая еще не залаяла" и сказал своей бывшей спутнице Гислен Максвелл, что вероятная жертва "провела часы в его доме" с Трампом.

"Его имя ни разу не упоминалось", - добавил он.

На это Максвелл ответила: "Я думала об этом..."

Это письмо было написано в апреле 2011 года.

В другом письме от 31 января 2019 года, адресованном журналисту Майклу Вулффу, автору книг о президентсве Трампа, Эпштейн заявил, что Трамп попросил финансиста отказаться от членства в клубе Мар-а-Лаго.

"Трамп сказал, что попросил меня отчислиться. Никогда [я не был] членом. Конечно, он знал о девушках, поскольку попросил Гислейн прекратить это", - говорится в опубликованном письме.

В этих письмах имя жертвы (или жертв) не раскрывается.

Реакция Дональда Трампа

Вскоре после обнародования писем президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truthcosial, что таким образом демократы отвлекают внимание от своих политических провалов.

"Демократы снова пытаются вспомнить о пересудах Джеффри Эпштейна, потому что они сделают все, чтобы отвлечь внимание от того, как плохо они справились с шатдауном и многими другими темами", - написал он.