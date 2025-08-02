ua en ru
Сб, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США в ООН: Трамп предлагает Украине и России выход из конфликта

Суббота 02 августа 2025 05:30
UA EN RU
США в ООН: Трамп предлагает Украине и России выход из конфликта Фото: и.о. представителя США в ООН Дороти Ши (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп предложил Украине и России выход из конфликта. Соединенные Штаты просят страны принять его.

Об этом заявила и.о. постоянного представителя США в ООН Дороти Ши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН.

Она отметила, что учитывая усиление воздушных атак России против Украины и рост количества жертв среди гражданского населения, 29 июля президент США Дональд Трамп четко заявил, что страна должна подписать мирное соглашение в течение 10 дней.

"В случае невыполнения этого требования, США готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира. Президент Трамп предлагает России и Украине выход из этого конфликта. Еще раз умоляем их принять это", - отметила Ши.

И.о. представителя США также добавила, что "победа над бедствиями войны - это лучшее как для российского, так и для украинского народов".

"Мы призываем все страны-члены ООН присоединиться к нам в этих усилиях", - добавила она.

Ши также отметила, что в июле Россия выпустила по Украине 6400 беспилотников, что на 18% больше, чем в июне (5438 дронов). Представительница США подчеркнула, что такие атаки должны прекратиться.

Заседание Совбеза и обстрел Украины

Напомним, вечером 1 августа состоялось заседание Совета Безопасности ООН. Тема встречи - вопрос "Поддержание мира и безопасности в Украине".

Причиной стал массированный обстрел Россией Киева в ночь на 31 июля, в результате которого погиб 31 человек.

Агрессор использовал для атаки 309 ударных дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К" с кассетной боевой частью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дональд Трамп
Новости
Все решится 8 августа? Дедлайн от Трампа, переговорный стол в Турции и дерзость Путина - дайджест недели
Все решится 8 августа? Дедлайн от Трампа, переговорный стол в Турции и дерзость Путина - дайджест недели
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому