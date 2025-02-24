США в ООН просили снять с рассмотрения резолюцию Украины с осуждением РФ: какие аргументы

Дороти Ши отметила, что весь мир был обеспокоен страданием украинцев и последствиями войны. По ее словам, с начала войны 11 лет назад ООН неоднократно осуждала грубое нарушение Россией Устава Организации. При этом многочисленные резолюции Генассамблеи требовали, чтобы Россия вывела свои войска из Украины.

"Эти резолюции не смогли остановить войну. Война идет чересчур долго, ужасные последствия для людей в Украине, России, за их пределами, поколения россиян и украинцев без необходимости погибали, а война приближалась к ядерной конфронтации. Чем дольше она продолжается, тем больше страдания для обеих стран", - добавила дипломат.

Она заявила, что войну России против Украины "нужно прекратить сейчас" и пришло время для "возвращения" к принципам и целям Устава ООН.

По мнению Дороти Ши, необходима такая резолюция, которая бы "обозначила приверженность всех государств членов к тому чтобы положить конец войне". И этому "посвящен американский проект резолюции". Поэтому она призвала все страны поддержать США в их "мирных усилиях".

"Резолюция (речь об американской инициативе - ред.) сфокусирована на одной простой идее - прекратить войну, путь к миру возможен. Именно поэтому США против другой резолюции, мы не можем поддержать украинскую резолюцию, просим ее снять и поддержать нашу резолюцию, чтобы положить конец войне", - добавила она.