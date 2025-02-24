США в ООН просили зняти з розгляду резолюцію України із засудженням РФ: які аргументи

Дороті Ши зазначила, що весь світ був стурбований стражданням українців і наслідками війни. За її словами, від початку війни 11 років тому ООН неодноразово засуджувала грубе порушення Росією Статуту Організації. При цьому численні резолюції Генасамблеї вимагали, щоб Росія вивела свої війська з України.

"Ці резолюції не змогли зупинити війну. Війна триває надто довго, жахливі наслідки для людей в Україні, Росії, за їхніми межами, покоління росіян і українців без необхідності гинули, а війна наближалася до ядерної конфронтації. Чим довше вона триває, тим більші страждання для обох країн", - додала дипломат.

Вона заявила, що війну Росії проти України "потрібно припинити зараз" і настав час для "повернення" до принципів і цілей Статуту ООН.

На думку Дороті Ши, необхідна така резолюція, яка б "позначила прихильність усіх держав-членів до того, щоб покласти край війні". І цьому "присвячений американський проєкт резолюції". Тому вона закликала всі країни підтримати США в їхніх "мирних зусиллях".

"Резолюція (йдеться про американську ініціативу - ред.) сфокусована на одній простій ідеї - припинити війну, шлях до миру можливий. Саме тому США проти іншої резолюції, ми не можемо підтримати українську резолюцію, просимо її зняти і підтримати нашу резолюцію, щоб покласти край війні", - додала вона.