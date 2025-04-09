США в ООН пригрозили России ответственностью за срыв перемирия в Украине

Соединенные Штаты не потерпят недобросовестных переговоров о прекращении войны или нарушения обязательств касательно перемирия в Украине.
Об этом заявила посол США в ООН Дороти Ши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление дипломата на брифинге Совета Безопасности ООН по Украине.
Она выразила соболезнования семьям, которые потеряли родных в результате атаки на Кривой Рог и напомнила, что вражеская баллистическая ракета была оснащена кассетной частью.
Посол напомнила, что США предложили всеобъемлющее прекращение боевых действий между Киевом и Москвой. Украина приняла эту инициативу, тогда как российская сторона выдвинула условие перемирия, касающееся только энергетических объектов и ситуации в Черном море. Украинская власть дала согласие и на такие ограниченные рамки.
По словам посла, мир возможен лишь при условии, что оба государства - как Украина, так и Россия - неуклонно будут придерживаться согласованных во время встречи в Эр-Рияде обязательств.
"Мы призываем Россию и Украину выполнить свои обязательства. Мир наблюдает за этим. Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и продемонстрировать, что их приверженность миру является реальной. В частности, мы призываем Российскую Федерацию помнить, что удары, подобные удару по Кривому Рогу, и казни военнопленных могут повредить мирным усилиям и всем зависящим от них дискуссиям", - сказала Дороти Ши.
В конце марта Соединенные Штаты провели в Эр-Рияде несколько раундов переговоров с делегациями Украины и России.
В ходе дискуссий стороны обсуждали предложенное ранее американской стороной прекращение огня на 30 дней. Украина согласилась на предложение Вашингтона, однако Россия начала выдвигать собственные требования, в частности о прекращении мобилизации, поставках оружия странами Запада для ВСУ.
В начале апреля Кремль отверг мирные инициативы США, поскольку они якобы не решают "проблемы" России.
Одновременно захватчики усилили обстрелы Украины крылатыми и баллистическими ракетами, дронами и управляемыми авиабомбами.
4 апреля российские террористы ударили баллистической ракетой по городу Кривой Рог. В результате атаки погибли 20 человек, среди них 9 детей.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не хочет переговоров без прогресса и не исключил введения новых санкций против России.
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