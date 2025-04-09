США в ООН пригрозили России ответственностью за срыв перемирия в Украине

Она выразила соболезнования семьям, которые потеряли родных в результате атаки на Кривой Рог и напомнила, что вражеская баллистическая ракета была оснащена кассетной частью.

Посол напомнила, что США предложили всеобъемлющее прекращение боевых действий между Киевом и Москвой. Украина приняла эту инициативу, тогда как российская сторона выдвинула условие перемирия, касающееся только энергетических объектов и ситуации в Черном море. Украинская власть дала согласие и на такие ограниченные рамки.

По словам посла, мир возможен лишь при условии, что оба государства - как Украина, так и Россия - неуклонно будут придерживаться согласованных во время встречи в Эр-Рияде обязательств.

"Мы призываем Россию и Украину выполнить свои обязательства. Мир наблюдает за этим. Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и продемонстрировать, что их приверженность миру является реальной. В частности, мы призываем Российскую Федерацию помнить, что удары, подобные удару по Кривому Рогу, и казни военнопленных могут повредить мирным усилиям и всем зависящим от них дискуссиям", - сказала Дороти Ши.