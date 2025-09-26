США объявили санкции против сети финансирования оружия массового уничтожения КНДР

Как отмечается, под ограничения попали пять человек и одна организация, которые помогали получать незаконные доходы для северокорейского режима, в частности через продажу оружия военному режиму в Бирме.

В ведомстве отметили, что незаконные программы КНДР представляют прямую угрозу для США и союзников, а потому Вашингтон продолжит разрушать финансовые сети, которые их поддерживают.

Санкции направлены против зарубежных представителей северокорейских структур - Корейской корпорации по развитию горной промышленности (KOMID) и Генерального бюро разведки (RGB), которые уже находятся под санкциями ООН и США.

KOMID является главным экспортером оружия и оборудования для ракетных программ КНДР, а RGB занимается военными и разведывательными операциями за рубежом.

Особое внимание американская сторона уделила сотрудничеству KOMID с бирманской компанией Royal Shune Lei, которая с 2022 года заключала контракты на поставку оружия и оборудования для армии Мьянмы.

Кроме того, под санкции попали представители КНДР, занимавшиеся отмыванием денег через бизнес в Лаосе и Таиланде.

В Минфине США отметили, что эти действия перекрывают финансовые потоки для Пхеньяна и прерывают продажу оружия в Бирму, которая активно использует его в военных операциях против оппозиции.

Последствия санкций

Сегодняшние санкции США предусматривают блокирование всего имущества и долей в собственности указанных лиц или организаций, если они находятся в США или под контролем американских граждан.

Также блокируются компании, более 50% которых принадлежит этим лицам. Все операции с их имуществом без специального разрешения запрещены.